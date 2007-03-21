МИД Украины вручил ноту Посольству Бельгии

Министерство иностранных дел Украины 21 марта вручило ноту Посольству Королевства Бельгия в Украине в связи с отказом в выдаче виз группе украинских граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, министерство обеспокоено тем, что решение об отказе в оформлении виз привело к отмене предварительно запланированного мероприятия, направленного на углубление взаимовыгодного сотрудничества в направлении содействия европейской интеграции Украины.

Украинская сторона также обратила внимание Посольства Бельгии в Украине на тот факт, что указанное решение не отвечает традиционно дружескому характеру украинско-бельгийских отношений и высокому уровню взаимного доверия.

МИД Украины обратился с просьбой сообщить причины отказа в оформлении виз группе украинских граждан, которые были намерены посетить Брюссель по приглашению Европейского парламента в рамках программы «Европейские ознакомительные визиты».

Как сообщал УНИАН, Посольство Бельгии отказало в выдаче виз группе украинцев, которые должны были ознакомиться с работой европейских институтов по приглашению депутата Европарламента.

В группу из 45 человек входили представители МИД, Верховной Рады, Конфедерации свободных профсоюзов, изданий “Корреспондент”, “Киев-Пост”, телепрограммы “Территория безопасности”, Севастопольской программы «Европейский выбор», Комитета избирателей Украины, Лаборатории законодательных инициатив, НРУ, Партии регионов, “Нашей Украины” и тому подобное.

По словам координатора проектов Института Евроатлантической интеграции Оксаны ШУЛЯР, которая занималась оформлением документов, в Посольство Бельгии для получения виз была подана исчерпывающая информация по каждому члену группы.

Также, по ее словам, было официальное согласие Европейского парламента профинансировать визит группы украинцев в Брюссель.

«По результатам собеседования посольство четко сказало, что один человек в группе не смог четко очертить цель поездки и его ответы не удовлетворили работников консульства. На основе этого посольство определило, что группа состоит из людей, которые не могут четко очертить цель поездки, и поэтому они отказывают всей группе, несмотря на то, что каждый человек подавал документы на индивидуальную визу», - сообщила О.ШУЛЯР.