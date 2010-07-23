Милиция избила журналиста и изъяла сервер оппозиционной газеты

Сотрудники милиции в штатском вчера в 22.00 ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещён главный сервер интернет-версии газеты «Свободная Одесса», выгнали из помещения посетителей, избили представителя «Свободной Одессы» и вывели из строя оборудование.

Об этом сообщил УНИАН главный редактор оппозиционного издания Владимир УЩАПОВСКИЙ. Он уточнил, что «в уничтожении интернет-версии газеты «Свободная Одесса» принимали участие сотрудники областного Управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в области».

По мнению В.УЩАПОВСКОГО, «милиция явно выполняла политический заказ, ведь в присутствии операторов местных СМИ, ведущих видеосъемку, представителю «Свободной Одессы» выкручивали руки и избивали его».

Он подчеркнул, что «многим силовикам наша газета не по душе, поскольку публиковала материалы о коррупционных связях лидера партии «Родыны» Игоря МАРКОВА со многими высшими милицейскими и прокурорскими чинами, в том числе с экс-прокурором Одесской области Василием ПРИСЯЖНЮКОМ и прокурором Николаевской области Николаем СТОЯНОВЫМ».

Редактор «Свободной Одессы» уточнил, что «это одни из последних резонансных публикаций, и можем предположить, что уничтожение интернет-версии нашей газеты, издающейся в областном центре 50-тысячным тиражем, является реакцией на них некоторых влиятельных героев издания».

Похоже, акцентировал В.УЩАПОВСКИЙ, что руководство одесской милиции решило: «Лучше закрыть рот нашему изданию, создать в городе атмосферу страха, чем немедленно уволить «оборотней в погонах», которые ради ремонта своих служебных кабинетов становятся надёжной крышей для бандитов разных мастей».

При этом редактор «Свободной Одессы» заверил, что исчезновение интернет-версии газеты – «явление временное. Мы продолжим борьбу. Раз силовики пошли на применение к нашему изданию незаконных методов – значит, мы на правильном пути».

В.УЩАПОВСКИЙ констатировал, что «сотрудники УБЭП покинули помещение интернет-клуба лишь около двух часов ночи 23 июля, при этом незаконно конфисковали и вывезли в неизвестном направлении один из системных блоков». Он назвал эти действия «первой попыткой власти установить жесткую цензуру над украинскими интернет-изданиями. Если они убьют нас, нет сомнения, что затем они будут безнаказанно топтать, закрывать, выкручивать руки и сотрудникам других изданий».

На запрос корреспондента УНИАН в облУВД прокомментировать действия сотрудников УБЭП в отношении газеты «Свободная Одесса» сотрудница Центра общественных связей Юлия ЧЕБАН ответила, что «никаких комментариев по этому поводу пока не имеется – представитель ЦОС вызван к начальнику облуправления милиции».