Испанцы готовы инвестировать в Крым 8 миллионов евро
Деньги могут прийти уже в сентябре
Испанская компания Joy Asset Management заявляет о намерении инвестировать 8 млн. евро в создание двух курортных комплексов в Крыму.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.
«У нас есть несколько инвестиционных групп, готовых вкладывать деньги в Крым. При получении необходимой информации мы готовы инвестировать начиная с сентября 8 миллионов евро для создания двух курортных комплексов», - сказал генеральный директор компании Арно СЕНТ-ПОЛ на встрече с первым вице-премьером автономии Павлом БУРЛАКОВЫМ.
А.СЕНТ-ПОЛ назвал одной из сфер сотрудничества развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить поток туристов в регион.
Генеральный директор Joy Asset Management заявил, что для активного сотрудничества необходима стратегия развития Крыма.
«Путь, по которому идут инвесторы, должен быть прозрачным. Инвестор должен прийти и начать работать: вкладывать деньги», - сказал А.СЕНТ-ПОЛ.