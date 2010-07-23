Испанцы готовы инвестировать в Крым 8 миллионов евро

Испанская компания Joy Asset Management заявляет о намерении инвестировать 8 млн. евро в создание двух курортных комплексов в Крыму.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

«У нас есть несколько инвестиционных групп, готовых вкладывать деньги в Крым. При получении необходимой информации мы готовы инвестировать начиная с сентября 8 миллионов евро для создания двух курортных комплексов», - сказал генеральный директор компании Арно СЕНТ-ПОЛ на встрече с первым вице-премьером автономии Павлом БУРЛАКОВЫМ.

А.СЕНТ-ПОЛ назвал одной из сфер сотрудничества развитие инфраструктуры, которая позволит увеличить поток туристов в регион.

Генеральный директор Joy Asset Management заявил, что для активного сотрудничества необходима стратегия развития Крыма.

«Путь, по которому идут инвесторы, должен быть прозрачным. Инвестор должен прийти и начать работать: вкладывать деньги», - сказал А.СЕНТ-ПОЛ.