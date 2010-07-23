В Киеве прошел третий чемпионат по рыбной ловле среди инвалидов

22 июля на Жуковом острове в Киеве состоялся третий открытый чемпионат по спортивной рыбной ловле среди людей с ограниченными физическими возможностями «Остров надежды».

Как сообщили УНИАН организаторы мероприятия - активисты Всеукраинской организации «Союз организаций инвалидов Украины» - целью чемпионата, который проводился также при содействии Федерации рыболовного спорта Украины, является возвращения людей, которые по различным причинам потеряли определенные физические возможности, к полноценной жизни, их физическая реабилитация и психологическая адаптация, а также популяризация спортивной рыбалки как здорового образа жизни и гармоничного развития человека.

Главным заданием соревнований также определено привлечение внимание общества к проблемам реабилитации инвалидов в Украине.

По результатам соревнований победители получили призы от небезразличных к проблемам инвалидов меценатов.

Как сообщал УНИАН, ВО «Союз организаций инвалидов Украины» в течение последних 10 лет занималась землеотводом земли на Жуковом острове для создания и обустройства пляжно-оздоровительного комплекса, приспособленного для людей с недостатками опорно-двигательного аппарата. В понимании организаторов это должно было бы быть место общего пользования – территория с открытым доступом для этой категории людей.

Несколько лет назад активисты прошли все необходимые согласования. Таким способом, данный земельный участок уже был внесен в Земельный кадастр и закреплен за инвалидами. Оставалось лишь сделать проект землеотвода и вынести для утверждения на сессию Киевсовета. Однако, как заявляют в общественной организации инвалидов, «в 2007 году бывший начальник Главного управления земельных ресурсов г. Киева своим единоличным решением изъял этот земельный участок из кадастра». В письменном объяснении было указано, что организация инвалидов была внесена туда «ошибочно».

Невзирая на это, Всеукраинская организация „Союз организаций инвалидов Украины” отмечает, что не отказалась от своей инициативы и намерений создать пляжно-оздоровительный комплекс, приспособленный для людей с недостатками опорно-двигательного аппарата.