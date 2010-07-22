Кабмин выделил деньги на ликвидацию шахт

Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда Государственного бюджета Министерству угольной промышленности 286 млн. 137,8 тыс. грн. для финансирования проектов ликвидации шахт в 2010 году.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1459-р от 14 июля), которым утвержден перечень шахт, проекты ликвидации которых финансируются в 2010 году за счет Стабфонда, опубликовано на правительственном портале.

В частности, Кабмин распорядился направлять средства, поступающие в Стабфонд от приватизации госимущества, продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, а в случае нехватки средств - за счет поступлений от целевого размещения государственных ценных бумаг.

Перечень содержит 103 шахты, 2 шахтоуправления, 1 угольный разрез, а также 1 госпредприятие в составе производственного объединения по добыче бурого угля.

Как сообщал УНИАН, Министерство угольной промышленности Украины планирует завершить приватизацию инвестиционно привлекательных угледобывающих предприятий до конца 2014 года.

Ключевым направлением реформирования отрасли может быть только приватизация экономически эффективных государственных угольных предприятий и ликвидация бесперспективных.