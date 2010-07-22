Патриарху Кириллу присвоено звание почетного доктора ОНЮА

Сегодня патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ встретился со студентами и преподавателями Одесской Национальной юридической академии, где президент вуза Сергей КИВАЛОВ вручил гостю диплом и знак отличия почетного доктора ОНЮА – «за многолетний пастырский труд по формированию нравственных начал славянских наций».

Как передает корреспондент УНИАН, С.КИВАЛОВ отметил, что активная деятельность главы РПЦ ради поддержания нравственной составляющей общества «снискала общественную любовь к патриарху» и служит привлечению молодежи в храмы».

Студенты ОНЮА также вручили главе Русской православной церкви мантию Почетного доктора и уникальный подарок в виде Дарохранительницы по образу храма Святой великомученицы Татьяны.

В свою очередь патриарх КИРИЛЛ вручил С.КИВАЛОВУ коллекцию памятных медалей к 1725-летию рождения святителя Николая и книгу жития патриархов Московских и всея Руси.

В церемонии также принял участие глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, депутаты Одесского горсовета и представители духовенства.