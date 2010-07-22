Генштаб: главное - остановить разрушительные процессы в армии

Специалисты Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины разработали план стабилизации ситуации в ВСУ, который будет утвержден и введен в действие указом Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Минобороны, об этом заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Григорий ПЕДЧЕНКО.

“Главная задача – остановить в 2010 году разрушительные процессы, которые начались в армии из-за недофинансирования, вызванного последствиями финансово-экономического кризиса”, – подчеркнул он.

Г.ПЕДЧЕНКО сообщил, что по результатам недавнего заседания Совета национальной безопасности и обороны руководство Минобороны и Генштаба провело всестороннюю оценку состояния армии и разработало План стабилизации ситуации в Вооруженных силах, который в ближайшее время будет введен в действие указом Президента.

“Этот план определяет приоритетные направления деятельности Министерства обороны Украины, Генерального штаба и органов военного управления по сохранению кадрового потенциала, недопущению снижения уровня боевой готовности, поддержке надлежащего уровня мобилизационной готовности воинских частей и подразделений Основных сил обороны в пределах выделенного ресурса, оптимизации структуры и численности органов военного управления, обеспечению надлежащего содержания и жизнедеятельности Вооруженных сил, обеспечению участия Украины в поддержании мира и стабильности в мире”, – сообщил Г.ПЕДЧЕНКО.

Также, по его словам, завершается работа над проектом Концепции реформирования ВСУ на дальнейшую перспективу, в основу которой положены определенные на государственном уровне внеблоковый статус Украины и прогнозируемые показатели расходов на нужды обороны до 2023 года.

Начальник Генштаба отметил, что сегодня высшее военно-политическое руководство государства среди приоритетных задач пытается обеспечить ресурсное и финансовое восстановление боеготовности и боеспособности тех структур ВСУ, которые их утратили.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ по результатам заседания СНБО Украины 8 июля поручил руководству Минобороны и Генштаба до конца месяца разработать документы стратегического планирования и принять безотлагательные меры по стабилизации ситуации в ВСУ с целью преодоления кризисных явлений и создания условий для дальнейшего развития.