В Крыму гражданин Беларуси заковал своего сына цепью

В Крыму правоохранители задержали 40-летнего гражданина Беларуси, заковавшего цепью "за плохое поведение" своего 11-летнего сына.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, правоохранители установили, что отец с сыном - граждане Беларуси, приехали на отдых в Крым и остановились в селе Михайловка Сакского района. Со слов ребенка стало известно, что они с папой приехали на отдых приблизительно в 20-х числах июня, отец его держал в домовладении, бил, а вечером 18 июля за плохое поведение обмотал вокруг шеи металлическую цепь, которую замкнул на замок.

"Мальчик был немедленно доставлен в Сакскую больницу, где ему была оказана помощь, проведено обследование судебно-медицинским экспертом и врачами. Угрозы жизни нет, подросток находится в нормальном состоянии, но на шее, грудной клетке и на поверхности бедер имеются ссадины, - сообщили в милиции.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка в целях принятия правомерного решения в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, в с. Михайловка Сакского района Крыма отец заковал цепью своего 11-летнего сына. 19 июля мальчик убежал из дома и обратился в районный отдел милиции. Мальчик сообщил, что вечером 18 июля отец повесил ему на шею цепь "за плохое поведение".