Ливень, град и ураган обрушились на Москву после месяца жары

Ливень, град и ураган обрушились на Москву во вторник вечером после нескольких недель аномальной жары: сильный ветер опрокинул подъемный кран и десятки деревьев, подтопления на дорогах затруднили автомобильное движение; по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь "Мосводостока", больше всего работы сотрудникам предприятия досталось на востоке города: "Бригады выехали по заявкам в Восточный административный округ, где промчался ураган. Они убирают мусор и листву со стоков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявки поступали также из Замоскворечья. "Остальная часть Москвы осталась либо неохваченной, либо там прошел незначительный дождь", - сообщил Епифанов.

Дождь в течение полутора-двух часов шел также на юге и юго-востоке города.