Спикер ВР Крыма: Украинский театр стоит как символ неспособности власти

Председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ намерен обратиться к руководству государства с просьбой о выделении средств на реконструкцию Крымского академического украинского музыкального театра в Симферополе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента, об этом он заявил в ходе рабочего совещания по проблемам реконструкции театра.

По информации пресс-центра, в настоящее время разрабатывается проект реконструкции театра, предусматривающий его полное техническое переоснащение, а также замену всех коммуникаций. Планируется, что после реконструкции общая площадь объекта увеличится на 3 тыс. кв. метров и составит примерно 18 тыс. кв. м.

Говоря о необходимости проведения капитального ремонта, В.КОНСТАНТИНОВ подчеркнул, что сегодня нет никаких сомнений в том, театр нуждается в реконструкции, однако начинать такой крупный сложный проект можно только при наличии финансирования.

"В настоящее время мы находимся в стадии принятия решения о реконструкции. Но бюджет автономии собственными силами не осилит такой серьезный проект, стоимость которого составляет примерно 200 млн. грн., - отметил он. - В Крыму в настоящее время общий объем объектов незавершенного строительства составляет 2 млрд. 700 млн. грн., поэтому еще один такой объект мы создавать не будем".

Руководитель парламента автономии обратил внимание, что начинать реконструкцию можно только при наличии всей суммы, необходимой на эти работы. "В этой ситуации нам необходима поддержка премьер-министра Украины и, в первую очередь, Президента Украины. С этой идеей мы будем выходить на высший государственный уровень", - подчеркнул он.

В.КОНСТАНТИНОВ также высказал предложение пригласить на данный объект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы заручиться его поддержкой.

Председатель Верховной Рады АРК поручил подготовить весь презентационный материал по реконструкции театра с использованием самых современных технологий, изготовить макет. Он подчеркнул, что визит Президента в театр станет ключом к решению этой проблемы.

"Для автономии объект очень важен. Он - символ нашего состояния. Пока на центральной площади города театр стоит в таком виде - это символ неспособности власти что-то сделать. Как только мы начнем реконструкцию, все поймут, что власть способна что-то изменить не только в масштабах одного города, но и в автономии в целом. Поэтому у меня не вызывает никаких сомнений актуальность данного проекта", - заключил В.КОНСТАНТИНОВ.

*** Крымский академический украинский драматический театр построен в 1977 году, однако проект здания был подготовлен пятнадцатью годами ранее. Здание морально и технически устарело и в настоящее время находится в аварийном состоянии.