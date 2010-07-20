Милиция задержала подростка, «заминировавшего» больницу

Милиция в Полтавской области задержала 16-летнего подростка, который на прошлой неделе по телефону «заминировал» больницу.

Об этом УНИАН сообщила инспектор отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в области Полина ЛАРИНА.

По ее словам, 16-летний подросток по своему мобильному телефону позвонил в больницу и в райотдел милиции с сообщением, что больница заминирована. В результате этого звонка пришлось срочно эвакуировать из Великобагачанской ЦРБ 500 больных и весь персонал. В том числе на каталках вывезли тех больных, кого уже готовили к операции, а также новорожденного малыша, которого пришлось выносить на улицу вместе с инкубатором.

Теперь судьбу подростка решит суд. Ему «светит» минимальный штраф в 8,5 тыс. грн. или до 5 лет тюрьмы.