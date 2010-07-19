Минобороны России может закупить 20 самолетов «Руслан»

Министерство обороны России может закупить около 20 самолетов Ан-124 "Руслан" в рамках государственной программы вооружений с 2011 по 2020 годы.

Об этом сообщил сегодня журналистам замминистра обороны РФ Владимир ПОПОВКИН в Фарнборо (Великобритания), передает РИА «Новости».

«Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с промышленностью, мы намерены приобрести около 20 таких машин», - сказал он.

По словам В.ПОПОВКИНА, в этом году также было подписано соглашение о модернизации стоящих на вооружении «Русланов».

«Ежегодно мы планируем проводить модернизацию двух самолетов, а с 2015-2016 годов, если производители будут готовы, мы начнем его закупать», - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, 19 июня президент группы компаний «Волга-Днепр» Алексей ИСАЙКИН сообщил, что до 2030 года мировой рынок самолетов Ан-124 «Руслан» составит 80-100 единиц.

Группа компаний «Волга-Днепр» до 2030 года готова купить 40 самолетов Ан-124 «Руслан».

Справка УНИАН. Украинско-российский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.