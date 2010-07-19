В чудотворном месте «засветились» три губернатора

Во Всеукраинском богомолье в Зарванице Тернопольской области на прошлых выходных приняли участие около 40 тыс. паломников.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной государственной администрации, в этом году на богомолье прибыли сразу три председателя обладминистраций - Тернопольской Михаил ЦИМБАЛЮК, Ивано-Франковской - Михаил ВЫШИВАНЮК и Львовской - Василий ГОРБАЛЬ. Также на богомолье приехали президент Епископской конференции Италии, архиепископ и митрополит Генуи Анжело кардинал БАНЬЯСКО и Апостольский нунций в Украине Иван ЮРКОВИЧ.

На чудотворном месте почетных гостей приветствовал глава Украинской греко-католической церкви Любомир ГУЗАР и епарх Тернопольско-Зборовский Василий СЕМЕНЮК.

«Приятно поражен таким большим количеством паломников. Они пожертвовали своим временем, какими-то ежедневными выгодами и пришли в Зарваницу, чтобы через молитву и духовное общение лучше познать евангельские науки», - отметил в своем выступлении М.ЦИМБАЛЮК.

В свою очередь глава УГКЦ в ходе Архиерейской святой литургии поблагодарил епископов Римо-католической церкви Италии за духовную опеку и помощь украинцам.

«Вы поддерживаете Украину молитвой, ваше служение освящает церковное сообщество и украинский народ, оно является неоценимым вкладом в развитие духовности нашей нации», - сказал Л.ГУЗАР.

В конце литургии кардинал БАНЬЯСКО выразил братские приветствия духовенству и верующим православной церкви. «Единый Господь и Учитель пусть поможет нам с верой идти по пути к сопричастности и единству, чтобы мир верил в любовь Христа», - сказал он.