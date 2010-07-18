Морские летчики участвуют в активной фазе учений «Си Бриз»

Летчики Сакской морской авиационной бригады Военно-морских сил Украины сегодня, в первый день активной фазы учений «Си Бриз – 2010», провели поисково-спасательную операцию в море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, в операции принимали участие самолет Бе-12, вертолет Ми-14, спасательная парашютно-десантная группа Сакской морской авиационной бригады ВМС и рейдовый тральщик «Геническ».

После обнаружения условно пострадавших в море с самолета Бе-12 на воду были сброшены резиновые лодки и десантировалась спасательная парашютно-десантная группа в составе четырех человек. Из воды на борт вертолета Ми-14 подняли одного человека и срочно эвакуировали в госпиталь, а остальных людей вместе с резиновыми лодками подняли на борт тральщика «Геническ» и доставили в Одессу.

В понедельник, как планируется, самолет Бе-12 в рамках учений «Си Бриз – 2010» будет вести обследование морской обстановки, а вертолет Ка-27 будет наблюдать за „подозрительным” судном.