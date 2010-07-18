До 2015 года украинцам обещают навешать счетчиков воды

К 2015 году в правительстве планируют обеспечить все жилые дома в Украине приборами учета объемов потребления воды.

Об этом в интервью "Зеркалу недели" (№ 27 (807), 17 июля - 6 августа 2010 г.) сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

"35 процентов домов уже обеспечено тепловыми счетчиками. 80 миллионов на эти цели заложено в бюджете на 2010 год. До конца 2014-го планируем обеспечить измерителями все дома", - сообщил Ю.ХИВРИЧ.

Кроме того, он отметил, что эти счетчики сейчас усовершенствуются для того, чтоб они могли фиксировать и температурные показатели воды. "Есть проблема: счетчик фиксирует только объемные показатели. А тепловые нет. Мы сейчас работаем с фирмами, чтобы усовершенствовать эти приборы. И получить возможность почасового контроля за температурой воды", - заявил Ю.ХИВРИЧ.

При этом он подчеркнул, что это довольно сложный и долгие процесс и отметил, что к примеру во Франции реформа ЖКХ проходит сто лет.