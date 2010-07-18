В Херсоне состоится уличный джазовый фестиваль

В Херсоне 17 сентября состоится первый в городе уличный джазовый фестиваль.

Как сообщил УНИАН продюсер фестиваля Алексей ТЕЛЬНЯК, мероприятия в рамках фестиваля пройдут на единственной пешеходной улице Херсона - улице Суворова.

"Стилистика "уличного" фестиваля, в отличие от "площадного" наложит свой отпечаток и на другие события, которые будут проходить в рамках фестиваля: аукционы и конкурсы на околомузыкальную тематику, фотовыставки и сувенирные раскладки. Выставки народных умельцев будут проходить в форме распродажи товаров ручной работы, проникнутых джазовой тематикой", - рассказал А.ТЕЛЬНЯК.

По его словам, музыкальный формат фестиваля - smooth-jazz, bossa nova, nu jazz, blues.

Продюсер также пообещал яркую детскую музыкальную площадку фестиваля.

Организаторами мероприятия являются мэрия Херсона и одна из городских радиостанций.