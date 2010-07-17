В Крыму молния ударила подростка

12:56, 17 июля 2010
Общество
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Парень потерял речь

В Красногвардейском районе Крыма 16-летний житель с. Знаменка получил удар молнией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, во время грозы подросток ехал домой на велосипеде и, проезжая железный мост, получил удар молнией в область левой лопатки.

Пострадавший был госпитализирован в Красногвардейскую ЦРБ с диагнозом "временная потеря речи и возникновение темного пятна на левой лопатке".

 

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