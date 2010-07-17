На Волыни “Jeep Grand Cherokee” врезался в автобус с 42 пассажирами

Сегодня в 01:20 на 102 км автодороги Львов-Радехов-Луцк, по предварительным данным, водитель автомобиля “Jeep Grand Cherokee”, двигаясь в направлении г. Горохов, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом “Mitsubishi Temsa Safir”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на момент совершения аварии в салоне автобуса находились 42 пассажира.

В результате ДТП водитель автомобиля “Jeep” от полученных травм погиб на месте происшествия, один пассажир автобуса “Mitsubishi” получил телесные повреждения.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.