Житомир и Янчжоу подписали Меморандум

Житомир и китайский город Янчжоу подписали Меморандум об установлении побратимских отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета, для подписания документа в Житомир прибыла полномочная делегация во главе с заместителем директора Народного конгресса г. Янгжоу ЛИ Фуканом.

Он и мэр города Вера ШЕЛУДЧЕНКО подписали меморандум, который предполагает развитие сотрудничества между городами во всех сферах - экономической, политической, культурной.

Янчжоу - городской округ в провинции Цзянсу КНР, в 95 км к северо-востоку от Нанкина, находится недалеко от слияния Великого канала и реки Янцзы. В городе сильно развиты кустарные промыслы, такие как изготовление лакированных изделий с перламутровой инкрустацией, изделий из нефрита, вышивка. Развита пищевая промышленность и производство сельхозорудий. Много старинных пагод, павильонов, а также древнейший буддистский храм 457-464 гг.

Житомир - 29-й город-побратим Янчжоу. Среди других, городов, с которыми у Янчжоу заключены договора, Кент (США), Римини (Италия), Разград (Болгария), Герцлия (Израиль), Балашиха (Россия).