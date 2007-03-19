Ющенко о сотрудничестве, кризисе, бюджете, выходцах из Донецка и энергетике

Как сообщал УНИАН, сегодня в Секретариате Президента проводились политические консультации между Президентом и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ и председателями парламентских фракций: «Наша Украина» – Вячеславом КИРИЛЕНКО, БЮТ – Ю.ТИМОШЕНКО, Партии регионов – Раисой БОГАТЫРЁВОЙ, СПУ – Иваном БОКИМ и заместителем председателя фракции КПУ Валентином МАТВЕЕВЫМ. На встрече также присутствовали глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и Секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК. Тема консультаций – поиск путей преодоления политического кризиса в государстве. О сотрудничестве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что сегодня большинство и оппозиция публично объявляют о намерении обеспечить конструктивное сотрудничество и садятся за стол переговоров по вопросам, которые можно урегулировать только взаимно.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул в своем заключительном слове, подводя главные итоги сегодняшних политических консультаций в Секретариате Президента.

Также сообщается, что представители большинства и оппозиции при участии Секретариата Президента сегодня сформируют совместную рабочую группу, определят ее повестку дня, условия деятельности и ожидаемый результат.

Как отметил В.ЮЩЕНКО, среди задач рабочей группы – инвентаризация текущих законопроектов и определение их приоритетности. К первоочередным Президент предложил отнести законопроекты, касающиеся бюджетного процесса, приватизации, деятельности малого и среднего бизнеса, возмещения НДС, возвращения вкладов населения.

Президент также предложил руководителям парламентских фракций организовать первое заседание рабочей группы сегодня, 19 марта, после 16.00.

В свою очередь, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО предложила в список вопросов, над которыми будет работать группа, внести голосование по кандидатуре Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел, проведение референдума о форме государственного правления и другие темы, о которых сказано в недавнем заявлении оппозиции.

«Я сторонник того, что рассмотрение вопросов должно быть конкретным», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также в сообщении говорится, что на протяжении пяти дней должна быть сформирована единая рабочая комиссия, которая будет работать над изменениями и дополнениями в Конституцию. Состав комиссии Президент готов утвердить в пятницу, 23 марта.

О парламентском кризисе (или его отсутствии) В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодня одна сторона заявляет, что кризиса нет. «Если кризиса нет, то, очевидно, нет предмета для антикризисной коалиции. Это прекрасно – кризиса нет. Но почему-то антикризисная коалиция существует», - заметил он.

Он отметил, что ситуация в стране является кризисной. «Если в зале не появляется почти половина народных депутатов, это кризис», - сказал Президент, добавив, что таким способом оппозиция демонстрирует свое отношение к тем или другим действиям коалиции.

«Кстати, они могут ошибаться, так как и большинство может ошибаться», - добавил он, отметив, что предметом сегодняшнего собрания не должно быть намерение дать оценки друг другу. «Я действительно думал, что это не задача этого круглого стола. Речь идет о том, что здесь собрались серьезные люди, которые отвечают за политику государства и ситуацию», сказал он, заметив, что существующая ситуация не отвечает интересам нации и не обеспечивает прогресс, - наоборот, забирает будущее.

Он предложил создать рабочую группу, цель которой на протяжении трех дней изучить взаимные требования и попробовать найти компромисс. «Давайте договоримся, во вторник, максимум в четверг резюмируем, способны ли политические силы вообще договориться и найти общий компромисс”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Он также выразил мнение, что конституционный дисбаланс власти можно решить через внесение изменений в Конституцию.

В то же время он заметил, что это необходимо делать совместно. «Ни одна сторона, которая сидит за этим столом, в одностороннем порядке свои инициативы в парламенте не проведет – это суть кризисного состояния”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня во время посвященных поиску путей выхода из политического кризиса консультаций в Секретариате Президента при участии главы государства, премьер-министра, председателя ВР и лидеров парламентских фракций председатель парламента Александр МОРОЗ и руководитель правительства Виктор ЯНУКОВИЧ отрицали существование в государстве парламентского и политического кризиса.

О прозрачность бюджетного процесса «Давайте договоримся, что бюджетный процесс будет прозрачным – как он выполняется, с какой интенсивностью, с какими ошибками. Это не просто право какой-то стороны это делать, по своему собственному усмотрению, это право всех. У нас возникает много подозрений только из-за того, что у нас нет публичности в этом процессе, особенно в его мониторинге», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент в связи с этим выразил недовольство финансированием мероприятий, связанных с празднованием юбилея Ивана Франко. «Что сделано? Ничего не сделано. Кто это должен был осуществить? Это не политическое решение. Это решение было внесено в бюджет страны, но бюджет страны не выполняется сегодня», - объяснил он.

В.ЮЩЕНКО также считает, что бюджет страны не выполняется не из-за нехватки средств, а из-за деятельности клерков. «Так не может быть в государстве», - подчеркнул Президент.

О преимущественном назначении выходцев из Донецкого региона Президент Украины критикует то, что в Генеральной прокуратуре и МВД на руководящие должности назначаются преимущественно выходцы из Донецкого региона.

По словам В.ЮЩЕНКО, сегодня Генпрокуратура работает в ручном режиме и защиты закона в ее лице нет.

Он напомнил присутствовавшим политикам, что разговаривал с каждым о ситуации в правоохранительных органах. «Я знаю, что в ваших душах творится что касается этого института», - сказал Президент.

Обращаясь непосредственно к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, В.ЮЩЕНКО заметил, что у него есть не столько политические, а личные вопросы по этому поводу. «Скажите, пожалуйста, кого это будет в стране устраивать, когда в ключевых должностях в Генпрокуратуре выходцы из Донецкой области? Ну разве это нужно быть таким счастливым – работать в Донецком регионе, чтобы стать заместителем генпрокурора», - подчеркнул Президент, добавив, что такой подход к назначениям вызывает подозрения и дискредитирует национальное законодательство.

В.ЮЩЕНКО назвал поименно представителей Донецкого региона, которые работают в должностях заместителей генпрокурора, начальников управлений внутренних дел.

На это В.ЯНУКОВИЧ заметил, что они там работали и прежде: «Вы хотите, чтобы я ответил. Я отвечаю: они работали там долгое время».

В.ЮЩЕНКО возразил, подчеркнув, что разбирается в механизмах назначений.

Президент призвал всех присутствующих договориться о том, что милиция, прокуратура, СБУ, суды должны быть аполитичными структурами.

О санкции главы государства и СНБОУ для энергетических соглашений Президент Украины считает, что ни одно решение, которое касается энергетического сектора Украины, не может приниматься без участия главы государства и Совета национальной безопасности и обороны.

“Без санкций Президента соглашения энергетического характера, международного характера, без санкций СНБО, без аналитического решения в этом кругу, подписаны быть не могут”, - сказал В.ЮЩЕНКО. Глава государства отметил, что если в энергетической системе Украины “закулисно кем-то будут совершены действия, формирующие ее как систему, которая теряет ключевые национальные приоритеты”, то он будет выносить этот вопрос на публичное обсуждение.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что если будет подтверждена информация, что НАК «Нафтогаз Украины» передала функции по транспортировке природного газа российской компании «Черноморнефтегаз», то “будет большой скандал”. “Те материалы, которые к нам поступают и по “Черноморнефтегазу”, если это будет правда, то это будет большой скандал”, - сказал Президент Украины. Он отметил, что в этом вопросе “игр не может быть никаких”.

“Если речь идет о том, что транзитная сфера Украины сегодня находится в такой ситуации, что она несколькими месяцами отделена от банкротства, то я скажу, кто авторы этого банкротства, и я его не допущу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.