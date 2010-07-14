На дорогах Киева за полгода погибли 40 человек, пострадали почти 500

8 - 16 июля столичная Госавтоинспекция проводит операцию «Пешеходный переход. Ремни безопасности».

Как сообщили УНИАН в ОСО УГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве, за 6 месяцев этого года в Киеве произошло 492 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в которых погибли 40 и пострадали 483 человека.

Почти половина всех ДТП в городе происходит с участием пешеходов, поэтому в ходе операции инспекторы ДПС больше внимания обращают на то, чтобы водители давали возможность пешеходам без страха переходить дорогу по «зебре». И, конечно же, ГАИ усилила надзор за самими пешеходами, чтобы они, в свою очередь, вели себя осмотрительно.

Согласно действующему законодательству за переход дороги в неразрешенном месте пешеходу грозит штраф в размере от 51 до 85 грн. Вместе с тем административное взыскание за нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов предусматривает штраф от 255 до 340 грн., отмечается в сообщении.

В целом, за указанный период в городе произошло 1049 ДТП, в которых 79 человек погибли и 1260 получили травмы. Одним же из основных факторов в смертельных случаях на дорогах является пренебрежение водителями ремнями безопасности.

Столичная ГАИ напоминает участникам дорожного движения, что штрафные санкции за нарушение правил пользования ремнями безопасности составляет 51-85 грн. К ответственности привлекаются и пассажиры, которые не пользуются ремнями безопасности при движении автомобиля.