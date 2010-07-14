В Севастополь прибыл фрегат ВМС Франции

Фрегат Военно-морских сил Франции «Жан Де-Вьен» (FASM Jean de Vienne, D643) прибыл с неофициальным визитом в порт Севастополя. Как передает корреспондент УНИАН, представители экипажа французского корабля во главе с командиром фрегата капитаном 1-го ранга Лораном ЭМЕРОМ уже осуществили протокольные визиты в штаб Военно-морских Сил Украины и Севастопольскую городскую государственную администрацию.

По информации пресс-центра командования украинских ВМС, во время встречи в штабе флота стороны обсудили состояние и перспективы развития Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины, вопросы будущего совместного участия ВМС обеих стран в операциях “Аталанта”, “Активные усилия” и учениях “Си бриз”, проблемы борьбы с пиратством, строительства корабля класса “корвет” для украинского флота и комплектования личного состава флота военнослужащими службы по контракту.

Как планируется, экипаж французского фрегата проведет для представителей ВМС Украины на борту «Жан Де-Вьен» брифинги и показательные тренировки по борьбе за живучесть корабля и противолодочной борьбы.

14 июля командование экипажа фрегата «Жан Де-Вьен» примет участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя 1941-1942 годов и к французскому мемориальному комплексу в поселке Кальфа.

15 июля команда французского корабля проведет товарищеский матч по футболу с украинскими военными моряками и ознакомительные экскурсии по кораблю для военнослужащих ВМС ВС Украины. В этот же день с 14.00 до 17.30 корабль будет открыт для посещения жителями и гостями Севастополя.

16 июля фрегат ВМС ВС Франции «Жан Де-Вьен» отбывает из порта Севастополь.

Справка. Фрегат ВМС ВС Франции «Жан Де-Вьен» предназначен для борьбы с подводными лодками. Его экипаж насчитывает 230 человек. Место базирования - Тулон.