АМК: как роуминг может стоить дороже, чем международный звонок?
Комитет занимается изучением вопроса
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) считает, что стоимость услуг роуминга, которые предоставляют операторы мобильной связи, является завышенной.
Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете министров председатель комитета Алексей КОСТУСЕВ, сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ.
А.КОСТУСЕВ сообщил, что комитет занимается изучением данного вопроса. В частности, комитет послал официальные запросы мобильным операторам с требованием предоставить исчерпывающую информацию о формировании стоимости роуминга.
«Вопрос стоимости роуминга является очень сложным, поскольку здесь привлечено несколько государств. Это исследование Антимонопольный комитет ведет совместно с российскими и казахскими коллегами. Они начали этим вопросом заниматься раньше, и, согласно данным российских специалистов, стоимость роуминга завышена в пять раз. Мы не можем понять, как стоимость роуминга может быть выше стоимости международного звонка. Это нонсенс», – сказал А.КОСТУСЕВ.