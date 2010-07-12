Суд оградил «Беркут» от преследований журналиста

Сегодня Шевченковский районный суд Киева отменил постановление о возбуждении уголовного дела за препятствование профессиональной деятельности журналиста “Нового канала” Сергея КУТРАКОВА.

Как сообщает “Телекритика” со ссылкой на С.КУТРАКОВА, суд сегодня удовлетворил жалобу «Беркута», поданную в ответ на возбуждение уголовного дела. «Я думаю, что этим постановлением суд дал пример всем правоохранительным структурам, как работать с журналистами. А подавать апелляцию - это дело прокуратуры, а не мое личное», - сказал он.

В постановлении суда отмечается, что при возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников «Беркута» Максима КОРЧЕВА и Вадима НЕЧИПАЙЛО не были соблюдены требования статьи 98 УПК Украины. В частности, по мнению суда, в постановлении следователя отсутствуют данные, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях обвиняемых признаков преступления, связанных с препятствованием деятельности журналиста и причинения ему телесных повреждений.

Как сообщалось, 8 апреля в здании “Украинского дома” корреспондент “Нового канала”, выполняя редакционное задание, проводил съемку сюжета об открытии фотовыставки «Волынская резня: польские и еврейские жертвы ОУН - УПА». Когда началась толкотня между организаторами выставки и ВО «Свобода», С.КУТРАКОВ фиксировал эти события на камеру, «в связи с чем охранники, препятствуя законной профессиональной деятельности журналиста, насильно вытолкали корреспондента телеканала с коридора служебного выхода, нанеся ему при этом телесные повреждения». В апреле 2010 года “Новый канал” подал заявление в прокуратуру на действия охраны в ”Украинском доме” и бездеятельность работников милиции во время нападения на корреспондента.