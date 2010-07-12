В Харькове поезд «Москва – Симферополь» насмерть сбил прохожего.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской областной госадминистрации, это произошло по улице Кибальчича на железнодорожной платформе «Липовый гай».

Под поезд попал неизвестный мужчина в возрасте около 50 лет.