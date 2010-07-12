Поезд Москва–Симферополь насмерть сбил прохожего
11:41, 12 июля 2010Общество
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Трагедия в Харькове
В Харькове поезд «Москва – Симферополь» насмерть сбил прохожего.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской областной госадминистрации, это произошло по улице Кибальчича на железнодорожной платформе «Липовый гай».
Под поезд попал неизвестный мужчина в возрасте около 50 лет.
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