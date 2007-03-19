Нафтогаз хочет внедриться в координационный совет РосУкрЭнерго

НАК "Нафтогаз Украины" будет настаивать на вхождении представителей компании в координационный совет RosUkrEnergo AG (Швейцария), который является эксклюзивным поставщиком природного газа в Украину.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгений БАКУЛИН в интервью газете "Коммерсант-Украина".

"Этот вопрос находится в стадии проработки, и я не готов сейчас ответить, когда мы войдем и кто именно будет нашим представителем в координационном совете RUE. Это необходимо делать, и мы будем на этом настаивать, готов заявить уже сейчас", – сказал Е.БАКУЛИН.

При этом он добавил, что "изначально НАК была представлена в координационном совете RUE, и это позволяло при выработке компанией решений учитывать интересы Украины. "Нафтогаз" должен быть представлен в этом органе сейчас и должен был быть представлен все это время. Для нас принципиально выравнить баланс интересов в этом вопросе".

Как сообщал УНИАН, в июле 2004 года дочерние компании "Газпромбанка" (Россия) и Raiffeisen (Австрия) создали RosUkrEnergo с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину до 2028 года.

2 февраля 2006 года НАК "Нафтогаз України" и RosUkrEnergo создали совместное предприятие ЗАО "УкрГаз-Энерго" для поставок газа в Украину.

50% компании RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

С 1 января 2006 года RosUkrEnergo является эксклюзивным поставщиком природного газа в Украину.