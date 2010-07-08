В Одесской области разоблачена преступная группировка

Генеральной прокуратурой Украины во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимаются меры, направленные на противодействие организованной преступности в сфере экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, скоординированными действиями правоохранителей Одесской области разоблачена преступная группировка в составе 6 человек в т.ч. председателя правления ОАО «Одессанефтепродукт».

Выяснилось, что указанные лица, используя служебное положение, завладели имуществом ЗАО «Синтез-ойл» (сырой нефтью), в особо крупных размерах, на сумму почти 38 млн. грн.

В конце июня им предъявлено обвинение, расследование по делу проводит следователь прокуратуры области.

В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде взятия под стражу, на их личное имущество наложен арест в размере 9 млн. грн., изъято имущества на сумму 7,4 млн. грн.

Ход досудебного следствия контролируется Генеральной прокуратурой Украины.