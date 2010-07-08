В Крыму стало меньше миллионеров

Доходы более 1 млн. грн. за 2009 год задекларировали 35 жителей Автономной Республики Крым, по сравнению с предыдущим годом количество миллионеров в автономии уменьшилось на 16 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, наибольшее количество миллионеров в г. Симферополе - 17 (за 2008 г. - 34), в Ялте - 11 (за 2008 г. - 11), в Евпатории - 3 (за 2008 г. миллионные доходы ни один гражданин не задекларировал).

С начала 2010 года в налоговые органы Крыма подали декларации 10 628 граждан, которые задекларировали доход в сумме 383,8 млн. грн.

Среди деклараций о доходах, полученных за 2009 год, 6 935 предоставили те граждане, которые обязаны задекларировать свои доходы согласно Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц", из них 2226 граждан подали декларации по факту получения доходов в виде наследства, 2194 - по факту продажи движимого имущества и 234 - по факту продажи недвижимого имущества.

Кроме того, 210 деклараций подали крымчане, которые получили иностранные доходы, 212 иностранных граждан задекларировали свои доходы, полученные на территории Украины.

С начала текущего года 3258 граждан подали декларации на налоговый кредит, из них 95% - за учебу в высших или профессионально-технических учебных заведениях. В результате рассмотрения деклараций, поданных на налоговый кредит, возместили 1,32 млн. грн.