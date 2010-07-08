Фестиваль пограничной песни состоится в Луцке

В Луцке 10 июля состоится Первый международный фестиваль пограничной песни «Льется песня на границе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, фестиваль будет проходить на Театральной площади Луцка.

Участие в фестивале примут, в частности, лауреат международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей военный оркестр Луцкого пограничного отряда, образцово-показательный оркестр Пограничной службы Республики Беларусь.

Перед началом фестиваля для представителей СМИ состоится брифинг с начальниками пограничных отрядов украинско-белорусского участка границы.