Фестиваль пограничной песни состоится в Луцке
01:08, 08 июля 2010Общество
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На Театральной площади
В Луцке 10 июля состоится Первый международный фестиваль пограничной песни «Льется песня на границе».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луцкого пограничного отряда, фестиваль будет проходить на Театральной площади Луцка.
Участие в фестивале примут, в частности, лауреат международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей военный оркестр Луцкого пограничного отряда, образцово-показательный оркестр Пограничной службы Республики Беларусь.
Перед началом фестиваля для представителей СМИ состоится брифинг с начальниками пограничных отрядов украинско-белорусского участка границы.
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