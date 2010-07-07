Две маленькие сестры, играя "в больницу", отравились лекарствами
23:30, 07 июля 2010Общество
1004 0
Трагедия в Днепропетровске
Вчера в Днепропетровске две малолетних сестры, оставленные дома без присмотра родителей, отравились лекарствами.
Как сообщила сегодня журналистам начальник криминальной милиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД в Днепропетровской области Ирина КАЧИНСКАЯ, младшая четырехлетняя девочка умерла. Ее старшая 7-летняя сестра находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии.
В отсутствие взрослых в квартире дети решили поиграть "в больницу", используя домашнюю аптечку с лекарствами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter