Две маленькие сестры, играя "в больницу", отравились лекарствами

Вчера в Днепропетровске две малолетних сестры, оставленные дома без присмотра родителей, отравились лекарствами.

Как сообщила сегодня журналистам начальник криминальной милиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД в Днепропетровской области Ирина КАЧИНСКАЯ, младшая четырехлетняя девочка умерла. Ее старшая 7-летняя сестра находится в реанимации больницы в тяжелом состоянии.

В отсутствие взрослых в квартире дети решили поиграть "в больницу", используя домашнюю аптечку с лекарствами.