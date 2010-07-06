Что и на сколько подорожало за год?

В Украине дефляция в июне 2010 г. по отношению к маю составила 0,4%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,3%, к маю 2009 года – 6,9%, в январе–июне 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, инфляция составила 9,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно сообщению, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 8,1% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - выросли на 11%), в частности на пищевые продукты - на 7,9% (к январю-июню 2009 г. - на 10,6%), хлеб и хлебопродукты - на 10,1% (9,7%), в том числе на хлеб - на 9,8% (9,9%), макаронные изделия - на 4,6% (5,8%), кондитерские изделия из муки – 12,9% (12,9%), мясо и мясопродукты - на 0,3% (1,2%), рыбу и рыбопродукты - на 6,3% (5,4%), молоко, сыр и яйца - на 16,6% (23,9%) (в том числе на молоко - на 22,2%, сыр и творог - на 19,4%, на яйца – снизились на 6,4%), на масло и жиры – выросли на 4,4% (10,1%), в том числе на масло сливочное - выросли на 19,4%, масло подсолнечное – на 11%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 20,2%.

Цены на фрукты в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 3,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года выросли на 1,5%). На овощи цены выросли на 5% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – выросли на 11%), в том числе на картофель – на 6% (выросли на 3,4%). На сахар - выросли на 57% (на 89%), кондитерские изделия сахаристые - на 22,3% (24,6%), безалкогольные напитки – на 7,7% (11,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в июне 2010 года к июню 2009 года подорожали на 19,9% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 32,2%), цены на одежду и обувь выросли на 3,7% (4,5%), в том числе на одежду - на 3,6%, обувь - на 4,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в июне т.г. к июню 2009 года подорожали на 1,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 5,2%), в том числе квартплата выросла на 5,1% (16%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,1% (2,3%), канализацию - на 9,8% (21,2%), воду – 9,6% (16,3%), цены на электроэнергию и природный газ в июне не изменились (не изменились), на горячую воду и отопление - снизились на 1,2% (4,2%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 2,8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 4,9%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2,8% (3,7%), домашний текстиль - на 5,1% (7,3%), бытовая техника - на 1,7% (2,9%).

Стоимость услуг здравоохранения в июне 2010 года к июню 2009 года возросла на 7,4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 9,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования - на 6% (8,6%), амбулаторные услуги подорожали на 9,2% (10,7%).

Цены в транспорте в июне т.г. к июню 2009 года выросли на 10,4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 14,3%), в том числе на покупку транспортных средств - выросли на 5,4% (5,3%), на топливо и масла – выросли на 22% (33,8%), транспортные услуги – выросли на 7,5% (10,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт - на 2% (10,7%), пассажирский автодорожный транспорт - на 8,1% (9,9%).

Цены в сфере связи в июне 2010 г. снизились на 8% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – снизились на 4,1%), почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,4% (снизилась на 3,9%).

Цены в сфере отдыха и культуры в июне т.г. выросли на 4% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года – на 5%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в июне т.г. на 1,1% (снизилась на 2,1%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6,7% (выросла на 8,7%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 7,4% (9,6%).

Цены в сфере образования в июне 2010 года к июню 2009 года выросли на 15,1% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 14,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 9,9% (7,4%), среднее образование - на 13,9% (13,9%), стоимость высшего образования увеличилась на 16,9% (16,9%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в июне т.г. к июню 2009 года выросла на 6,9% (в январе-июне т.г. к январю-июню 2009 года - на 7,6%).