В Коломыю из Рима доставлены мощи Апостола Петра

Мощи Святого Верховного Апостола Петра для молитвенного почитания привезли в Коломыю Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Коломыйско-Черновецкой епархии УГКЦ. Доставлены мощи Святого Верховного Апостола Петра из Рима. Сразу по этому случаю священники отслужили благодарственный Акафист Святому Апостолу.

Мощи выставлены для молитвенного почитания в кафедральном соборе Преображения Христова г. Коломые по ул. Театральной. Для поклонения перед святыми мощами Верховного Апостола, просьб заступничества, за здравия и исполнения личных просьб собор открыт с 7 по 22 часов.

Богослужения в храме начинаются с 7.30, со службы, затем Святая Литургия, то есть существует возможность святой исповеди и получения святого причастия. Также проходит миррование елеем, освященном на мощах, творятся особые молитвы на исцеление от различных болезней. В 18 часов служится Акафист Апостолу Петру.

В епархии отмечают, что к мощам приходят люди разного возраста: дети, молодежь, люди старше и пожилые люди. Часто можно увидеть, что на молитвенное почитание приходят целыми семьями.

В кафедральном соборе мощи будут находиться до 12 июля, затем будут торжественно перенесены в собору Святого Архистратига Михаила г. Коломыи, где также будут выставлены для молитвенного почитания, пробудут здесь они до 18 июля.

12 июля церковь празднует День Верховных апостолов Петра и Павла.