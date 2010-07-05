На межбанке выросло евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 7,9030/7,9180, к 12:00 сузился спрэд -7,9055/7,9165. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9085/7,9170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара на ТОМ’е по курсу 7,9050.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2538/0,2544, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2539/0,2543. К закрытию цены установились на уровне 0,2540/0,2543.

В России курс доллар-рубль на ТОМ’е поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1675 (+0,0675).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2520/1,2560.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,9120/9,9325, к 12:00 цены снизились до 9,9115/9,9310. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,9055/9,9220.