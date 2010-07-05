42 футбольные площадки планируют построить в Закарпатье

В Закарпатье до конца года власти планируют построить 42 футбольные площадки общей стоимостью почти 20 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Сообщается, что на сегодня в Закарпатской области действуют две программы «Развитие физкультуры и спорта на 2007-2011 годы» и «Спортивная площадка» на 2010-2014 года.

За сто дней работы нынешней областной власти был подготовлен проект изменений и дополнений к этим программам и передан на рассмотрение сессии Закарпатского областного совета.

Как сообщает управление информации ОГА, согласно принятым изменениям, программа «Спортивная площадка» 2010-2014 гг. должна быть выполнена не за четыре года, а до конца этого года. Таким образом, согласно программе, на протяжении этого года планируется обустроить все 42 футбольные площадки.

Также в управлении уточнили, что 5 июля планируется провести тендер на строительство площадок.