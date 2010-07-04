В Севастополе состоится Михайловская музыкальная ассамблея

Завтра в Севастополе в рамках фестиваля «Война и Мир» на Михайловской батарее - фортификационном сооружении первой половины XIX века - состоится Михайловская музыкальная ассамблея.

Как передает корреспондент УНИАН, Михайловская музыкальная ассамблея - это специальный проект фестиваля «Война и Мир», который проходит с начала мая по октябрь и объединяет в себе несколько фестивалей.

Данный фестиваль посвящен открытию в Михайловской батарее Военно-исторического музея Украины и экспозиции Музея Шереметьевых «Героический Севастополь». Известный киевский коллекционер и меценат Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ является на сегодня практически единственным инвестором реконструкции музея. Реконструкция в помещении, где размещались шкиперские склады ВМС Украины, продолжалась всего три месяца.

Участниками Михайловской музыкальной ассамблеи будут лауреаты международных конкурсов пианистов Лука ОКРОСЦВАРИДЗЕ (Грузия) и Екатерина КУЛИКОВА (Украина), Фестивальный оркестр под управлением дирижера Владимира КИМА, а также оркестр Центра военно-музыкального искусства ВМС Украины и Военный оркестр ЧФ РФ.

12-16 августа в Севастополе в рамках фестиваля «Война и мир» состоится фестиваль перформансов и медиа Balaklava Odyssey. 12-6 августа - Фестиваль воздушных шаров «Монгольфьерия».

В сентябре будет реализован гуманитарный проект «Севастополь. Город будущего».

23-27 сентября «Война и Мир» завершится Севастопольским кинофестивалем.