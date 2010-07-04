На кладбище нашли двух живых младенцев

В городе Хусте Закарпатской области на местном кладбище найдены два младенца (мальчик и девочка), которым чуть больше года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что их матери - 19 и 20 лет - жительницы соседнего Виноградовского района. От детей они решили избавиться из-за невозможности их содержать.

Также выяснилось, что дети пробыли на кладбище почти сутки. Сейчас они находятся в больнице.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело.