На кладбище нашли двух живых младенцев
14:31, 04 июля 2010Общество
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Против матерей возбуждено уголовное дело
В городе Хусте Закарпатской области на местном кладбище найдены два младенца (мальчик и девочка), которым чуть больше года.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что их матери - 19 и 20 лет - жительницы соседнего Виноградовского района. От детей они решили избавиться из-за невозможности их содержать.
Также выяснилось, что дети пробыли на кладбище почти сутки. Сейчас они находятся в больнице.
В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело.
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