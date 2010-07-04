Азаров: Украина - крупное морское государство

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравил моряков с Днем флота Украины.

“Жизнь Украины, как крупного морского государства, нельзя представить без кораблей и судов, портов, научных, исследовательских и конструкторских учреждений, судостроительной отрасли и т.д. Все это – живой организм, десятки тысяч людей, которые вписали в историю нашего государства много славных страниц”, - отметил Н.АЗАРОВ в своем приветствии, размещенном на Правительственном портале.

По его словам, государство чествует военных моряков за добросовестную самоотверженную службу во имя обеспечения обороны и неприкосновенности морских рубежей государства и высоко ценит их профессиональное мастерство, мужество, патриотизм и верность боевым традициям флота.

Государство чествует работников морского и речного транспорта, которые в сегодняшних сложных условиях нацелены на повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли, внедрение современных технологий, обновление флота.

Государство чествует всех людей трудной, опасной и так необходимой Украине профессии – моряков, отметил премьер.

Он пожелал всем украинским морякам мира, согласия, крепкого здоровья, счастья, семейного тепла и благополучия.

“Пусть профессиональные знания, жизненный опыт, настойчивая энергия и вдохновение каждого из вас будут способствовать укреплению государства, инновационным изменениям, улучшению жизни в Украине, согласию и пониманию в обществе”, - отметил Н.АЗАРОВ, обращаясь к морякам.