Киев и Оттава достигли прогресса в разговорах о свободной торговле

Украина и Канада достигли существенного прогресса в переговорах о создании зоны свободной торговли. Об этом шла речь на встрече министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО с министром внешней политики и международной торговли Канады Лоуренсом КЕННОНОМ, состоявшейся в субботу в Кракове (Польша).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, первый раунд переговоров по этой тематике состоялся в мае с.г., следующий запланирован на октябрь.

Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Канады также обсудили график двусторонних контактов на высшем политическом уровне, прибавили в пресс-службе.

К.ГРИЩЕНКО со своей стороны отметил необходимость быстрейшего подписания межправительственного соглашения по вопросам облегчения путешествий молодых граждан с Украины в Канаду и наоборот, говорится в сообщении.

Л.КЕННОН заявил о стойкой поддержке Канадой украинской независимости и демократии. Также он подчеркнул, что официальная Оттава положительно оценивает заявленное Украиной стремление взять на себя председательство в ОБСЕ в 2013 году.