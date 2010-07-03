ЧФ: Севастополь всегда будет центром взаимодействия флотов

Командование Черноморского флота России выражает надежду, что в новых условиях и политическом климате отношения будут крепнуть и развиваться, а Севастополь навсегда останется центром активного взаимодействия ЧФ РФ и ВМС Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности командующего ЧФ РФ вице-адмирал Александр ТРОЯН, выступая на торжественном собрании в Севастополе по случаю Дня флота Украины.

Поздравив украинских коллег с их профессиональным праздником, А.ТРОЯН подчеркнул, что «у военных моряков наших государств общие исторические корни, традиции, и благородные цели. На протяжении веков русские и украинцы в трудный час становились плечом к плечу на защиту родной земли, в совместной борьбе с врагом зарождались и укреплялись дружба и взаимопомощь наших народов»

«На примерах единства, стойкости, высочайшего патриотизма наших отцов и дедов мы и сегодня воспитываем нынешнее поколение защитников Родины… Украина и Россия - братские государства и стратегические партнеры, и это объективно обусловливает наше взаимодействие и сотрудничество в вопросах обеспечения мира и безопасности, совершенствования боевой выучки и мастерства наших флотов», подчеркнул и.о. командующего.

По его мнению, подтверждением этому стали подписание и ратификация договора о продлении пребывания на территории Украины российского ЧФ, совместные учения «Фарватер мира-2010», участие в торжественных мероприятиях, посвященных 65-летию Великой Победы и 227-й годовщины со дня основания города-героя Севастополя.