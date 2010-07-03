ГНА неофициально распорядилась установить максимальные налоги?

Руководство Государственной налоговой администрации выдало неофициальное распоряжение установить максимально возможную налоговую нагрузку на все предприятия.

Об этом сообщили источники издания «Зеркало недели» в Государственной налоговой администрации.

В частности, по данным источников, перевыполнение плана сборов налогов, о котором сообщил председатель ГНАУ Александр ПАПАИКА, объясняется неофициальным распоряжением руководства налоговой устанавливать обязательность привязки сбора налогов со всех предприятий для налоговых администраций на всех уровнях и для всех видов бизнеса к отраслевому коэффициенту, то есть к максимальным показателям нагрузки на наиболее крупных налогоплательщиков отрасли.

По словам А.ПАПАИКИ, налоговая перевыполнила план сбора налогов в июне на 6,5% - собрано 9,8 млрд. грн., что составляет порядка 48% роста по сравнению с июнем 2009 года. Причину подобного роста ГНАУ объясняет пересмотром бизнесом, особенно крупным, своих доходов и соответствующим повышением налоговой нагрузки на предприятие на 2-3%. При этом формально налога из оборота в Украине не существует. Однако неформальный даже председатель ДПА оперирует именно этим критерием, При этом формально налога с оборота в Украине не существует. Однако неформально даже председатель ГНАУ оперирует именно этим критерием, констатируют эксперты «Зеркала недели».

Как отмечает издание, хотя практика привязки к отраслевому коэффициенту существовала в ГНАУ всегда, шоком для предпринимателей сейчас стали лишь масштабы этого явления и то, что на основании коэффициентов стала планироваться работа всех местных налоговых администраций. Ранее ГНАУ конфликтовала из-за низкого показателя налоговой нагрузки только с большими корпорациями.

Однако за три месяца работы новой власти высокий коэффициент налоговой нагрузки с оборота стал реальностью для предпринимателей всех отраслей бизнеса, отмечает «Зеркало недели».