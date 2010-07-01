Акция "Моя Родина – не совок" призвана улучшить имидж Украины

Туроператоры инициировали проведение акции «Моя Родина – не совок» для улучшения туристического имиджа Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН глава комиссии по внутреннему и въездному туризму Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Борис ЗЕЛИНСКИЙ.

По его словам, это попытка бороться с имиджем Крыма как «совковым» местом, в котором оказываются туристические услуги низкого качества.

«Суть акции в том, что для улучшения имиджа наших курортов мы будем бороться с наиболее одиозными фигурами или явлениями, которые не дают нам возможности спокойно жить и работать, а нашим туристам - получать качественный отдых», - сказал Б.ЗЕЛИНСКИЙ. Он призвал других туроператоров поддержать эту акцию.

Руководитель центра туристической информации Владимир ЦАРУК заявил, что акция будет распространяться на всю Украину, так как проблемы существуют и в туристических комплексах Карпат и других курортов. Он сообщил, что будет составлен черный список отелей и пансионатов, оказывающих услуги низкого качества, который будет опубликован на туристических порталах.