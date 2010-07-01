В Москве прошли украинско-российские переговоры

30 июня – 1 июля в Москве в рамках заседания Подкомиссии по вопросам Азово-Керченского урегулирования Подкомитета по международному сотрудничеству Российско-Украинской межгосударственной комиссии состоялся 33-й раунд переговоров делегаций Российской Федерации и Украины по Азово-Керченско-Черноморской проблематике.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Стороны детально обсудили весь комплекс проблем, связанных с разграничением между двумя государствами морских пространств Азовского и Черного морей, а также урегулированием вопросов, относящихся к Керченскому проливу. По итогам переговоров был подписан протокол, в котором определены направления дальнейшей работы экспертов сторон по поиску взаимоприемлемого урегулирования», - говорится в сообщении.

Следующая встреча делегаций намечена на октябрь 2010 года в Киеве.