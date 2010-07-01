Тепло и электричество для кивелян подорожают

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 июля увеличила тарифы АК «Киевэнерго» на электро- и тепловую энергию.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на заседании сегодня.

В частности, тариф компании на отпуск электроэнергии увеличен на 2,4% до 50,41 коп. за кВт/ч.

Тариф компании на тепловую энергию для населения вырастет на 7% - до 128,56 грн. за гигакалорию, для промышленных потребителей – на 2,7% до 317,8 грн. за гигакалорию.

Тарифы компании пересмотрены в связи с расширением инвестпрограммы на 2010 год на 40,3 млн. грн.

Указанные средства компания направит на работы, связанные с переконсервацией энергоблока №3 ТЭЦ-6, на работы по установке теплофикационных установок на энергоблоках, а также на модернизацию систем химводоочистки.