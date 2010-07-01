Власти США обвинили пятерых украинцев в торговле людьми

Власти Пенсильвании предъявили пятерым выходцам с Украины обвинения в вымогательстве и торговле людьми, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

Все фигуранты дела носят фамилию БОЦВИНЮК. Агентство приводит их имена: Омельян, Степан, Михайло, Дмитро и Ярослав.

Четверо из пятерых обвиняемых арестованы в городе Филадельфия. Дмитро БОЦВИНЮК находится в Украине. Это государство не подписало с США соглашение об экстрадиции подозреваемых в преступлениях, поэтому гарантий выдачи Киевом БОЦВИНЮКА у американских властей нет.

Согласно обвинению, подозреваемые держали в неволе молодых девушек, приехавших с Украины. Им обещали, что они будут работать за 500 долларов в месяц и получат бесплатное питание и место для проживания в США. Когда женщины приезжали в США, их заставляли работать уборщицами в офисах, складских помещениях и сетях супермаркетов. Они подвергались плохому обращению и сексуальному насилию. Похитители также вымогали деньги у их родственников, утверждая, что девушки задолжали от 10 до 50 тысяч долларов.

В обвинительном заключении также говорится, что Омельян БОЦВИНЮК угрожал сделать проституткой девятилетнюю дочь одной из удерживаемых в неволе женщин.

Если украинцев признают виновными по всем пунктам обвинения, то им грозит наказание от 20 лет лишения свободы со штрафом в 250 тысяч долларов США до пожизненного заключения со штрафом в 750 тысяч долларов.