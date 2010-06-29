Мэр получил 2 месяца ареста за взятку в 2 миллиона

Ленинский районный суд Винницы избрал мерой пресечения арест сроком на два месяца для мэра одного из городов Винницкой области, задержанного во время получения почти 2 млн. грн. взятки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Ирина ВЫХОВАНЕЦ.

Соответствующее решение суд принял 26 июня.

Суд считает необходимым тщательным образом расследовать обстоятельства уголовного дела, а также не допустить влияния на ход следствия со стороны подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, 24 июня сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления МВД в Винницкой области задержали мэра одного из городов при получении 1,85 млн. грн. взятки.

Чиновник был задержан в здании городского совета, где происходила передача денег от директора открытого акционерного общества за решение вопроса о передаче земельного участка площадью 1,5 га в аренду с последующим ее выкупом.

По данному факту прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело по ст. 368 ч.3 (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.