Похитителей картины Караваджо поймали в Берлине

Сотрудниками МВД Украины совместно с правоохранительными органами Германии 25 июня в Берлине задержаны трое граждан Украины и один гражданин Германии, похитившие из Одесского музея Западного и Восточного искусства несколько лет назад картину Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, во время задержания у похитителей была обнаружена и изъята названная картина.

Как сообщил министр, операция по задержанию членов группировки длилась несколько месяцев. На данный момент доказана их причастность к более 20 квалифицированным кражам на территории Украины, в частности, в Киеве и Киевской области.

Характеризуя задержанных украинцев, А.МОГИЛЕВ отметил, что им до 40 лет, ранее не судимы, кражи совершали в течение нескольких лет, поэтому не исключено, что количество раскрытых преступлений будет увеличиваться.

Отвечая на вопрос, была ли картина похищена на заказ, А.МОГИЛЕВ сказал: «Скорее не заказывали – похитили, зная ее ценность».

В то же время министр отметил, что пока неизвестно, каким образом картина Караваджо была вывезена за пределы Украины, и этот вопрос сейчас устанавливается.

Также министр подчеркнул, что задержанные искали покупателя на эту картину. По оценкам экспертов, стоимость картины составляет около 100 млн. долл., примерно за эту цену члены группировки намеревались ее продать.

По словам А.МОГИЛЕВА, во время расследования данного дела был установлен ряд лиц, которые занимались скупкой краденого.

«Они допрошены, изъята часть похищенных ценностей», - сказал он, добавив, что у членов группировки во время обыска было изъято несколько дорогих автомобилей, в частности, «Лендровер», «Лексус», оружие и около 2 тыс. мобильных телефонов.

Комментируя результаты экспертизы картины, министр сказал: «Будем надеяться, что это она».

Как сообщал УНИАН, шедевр гениального Микеланджело Меризи да Караваджо «Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды» стоимостью около 100 млн. долл. был похищен в ночь на 4 августа 2008 года. Картину удалось похитить из-за недостаточной надежной охраны экспонатов музея.

Позже специалисты выдвинули гипотезу, что полотно при краже было повреждено и вывезено за пределы территории Украины.