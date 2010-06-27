Лучший шеф-повар подала в суд на нефтяную компанию
22:52, 27 июня 2010Общество
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Качество морепродуктов подорвано
Одна из самых известных шеф-поваров подала в суд на компанию BP за нанесение ущерба пищевой отрасли, сообщает Reuters.
Сюзан Спайсер, владелица ресторана в Новом Орлеане, утверждает, что ей непосредственно, а также другим рестораторам и отрасли в целом аварией в Мексиканском заливе нанесен ущерб. Заведения теряют прибыль из-за оттока туристов из региона.
Но главный тезис – резкое снижение качества морепродуктов из залива, от которых сильно зависят местные рестораны. Представители BP от комментариев по данному делу отказались.
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