Лучший шеф-повар подала в суд на нефтяную компанию

Одна из самых известных шеф-поваров подала в суд на компанию BP за нанесение ущерба пищевой отрасли, сообщает Reuters.

Сюзан Спайсер, владелица ресторана в Новом Орлеане, утверждает, что ей непосредственно, а также другим рестораторам и отрасли в целом аварией в Мексиканском заливе нанесен ущерб. Заведения теряют прибыль из-за оттока туристов из региона.

Но главный тезис – резкое снижение качества морепродуктов из залива, от которых сильно зависят местные рестораны. Представители BP от комментариев по данному делу отказались.