В центре Москвы расстреляны трое инкассаторов

В центре Москвы, недалеко от гостиницы "Украина", совершено нападение на инкассаторов, передает телеканал "Россия 24".

Около 5:30 в милицию поступил сигнал об обнаружении очевидцами инкассаторской машины. Через несколько минут на место прибыл патруль, который обнаружил, что трое инкассаторов, находящиеся в автомобиле, убиты.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, на месте происшествия находится руководитель следственного управления СКП РФ по Москве Анатолий Багмет, который в беседе с журналистами заявил, что убийца или убийцы инкассаторов находились внутри машины. "По предварительным данным, выстрелы были произведены внутри машины, - подчеркнул он, - очевидно, что убийцы ехали вместе с инкассаторами".

По словам А.Багмета, было произведено не менее 10 выстрелов, стреляли из пистолетов Макарова, и, предположительно, ТТ, что "позволяет говорить, что преступников было не менее двух". Все выстрелы были внутри машины, извне выстрелов не было, добавил руководитель управления.

По словам представителей инкассаторской компании, автомобиль бронированный, что исключает обстрел снаружи.

Мешки с деньгами обнаружены в машине. "Пока сложно сказать, оставшаяся ли эта часть денег или преступники ничего не взяли. Устанавливается, какая сумма перевозилась", - сказал А.Багмет.