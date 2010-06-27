Состоялось расширенное выездное заседание НОК Украины

В Сумах состоялось расширенное выездное заседание Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, на котором были обсуждены актуальные вопросы перестройки олимпийского движения в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в заседании 24-26 июня приняли участие руководители национального олимпийского движения, областных отделений НОК и управлений физической культуры и спорта, представители органов исполнительной власти и спортивных федераций.

Открывая семинар, президент НОК Сергей БУБКА отметил, что его участники собрались «в прекрасном городе со славными спортивными традициями... Место встречи было выбрано не случайно, ведь Сумщина – это стратегический регион для дальнейшего развития спорта Украины. Сумщина является главным поставщиком спортсменов в олимпийскую сборную Украины», – сказал С.БУБКА.

В ходе совещания было обсуждено состояние выполнения Программы развития олимпийского движения в Украине на период 2005-2010 годов, вопрос развития ветеранского движения в сфере физической культуры и спорта и состояние подготовки и участия делегации Украины в Первых юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

С.БУБКА подчеркнул, что основой спорта высших достижений, условием физического воспитания подрастающих поколений должен быть массовый спорт, которому нужно уделять больше внимания.

Отвечая на вопрос, что больше всего запомнился главному олимпийцу Украины, впервые побывавшему в Сумах, С. БУБКА назвал легкоатлетический манеж Украинской академии банковского дела, где состоялась товарищеская встреча по мини-футболу между командами НОК и ветеранами футбола Сумщины. Сооружение он назвал «своеобразным памятником спорта», а коллективу академии вручил Благодарность НОК и олимпийский флаг «за вклад в развитие олимпийского движения». А матч, в котором С. БУБКА тоже принял участие, завершился вничью со счетом 7:7.

В мероприятиях выездного заседания НОК приняли участие уроженцы Сумщины – олимпийские чемпионы Владимир ГОЛУБНИЧИЙ и Александр КИРИЧЕНКО.