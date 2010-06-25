Гендиректором НРК стал бывший пресс-секретарь Януковича

Кабинет Министров Украины назначил Тараса АВРАХОВА генеральным директором Национальной радиокомпании Украины.

Соответствующее распоряжение правительства от 23 июня 2010 года №1266-р размещено на сайте Кабмина.

Справка УНИАН. Т.АВРАХОВ работал пресс-секретарем премьера с момента назначения Виктора ЯНУКОВИЧА руководителем правительства в ноябре 2002 года. В ноябре 2004 года В.ЯНУКОВИЧ уволил Т.АВРАХОВА и назначил на эту должность Анну СТЕЦИВ-ГЕРМАН, которая в то время возглавляла Киевское бюро радио “Свобода”.

В мае 2004 года Т.АВРАХОВ стал председателем правления информационно-издательской группы "ТелеграфЪ", которая объединяет телекомпанию “Эра”, еженедельник “Кiевскiй ТелеграфЪ", радио “Эра” и интернет-издание Versii.com.